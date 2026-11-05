La Universidad de Salamanca presenta una herramienta para mejorar la gestión del agua en los pequeños municipios

La Universidad de Salamanca celebrará el próximo 18 de noviembre el final del proyecto europeo GestEAUr, una iniciativa destinada a mejorar la gestión del agua en los pequeños municipios. El encuentro tendrá lugar de 9.30 a 13.30 horas en la Escuela Politécnica Superior de Ávila y servirá para presentar los resultados obtenidos y analizar cómo aplicar las soluciones desarrolladas en otros territorios rurales.

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Uno de los principales protagonistas será Sid Aquarural, una herramienta digital concebida para ayudar a los ayuntamientos a planificar y gestionar sus recursos hídricos. En su diseño ha participado la Diputación de Ávila, a través de la Agencia Provincial de la Energía y de sus técnicos, aportando la experiencia de las administraciones que trabajan directamente con los municipios.

La comarca de La Moraña ha concentrado buena parte de las actuaciones impulsadas por la institución provincial. En colaboración con el grupo de Ingeniería y Gestión del Agua de la Universidad de Salamanca y Aqualia, se realizó un diagnóstico sobre el estado de las infraestructuras y la influencia de la actividad económica en el ciclo del agua.

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El proyecto también incorporó la participación de alcaldes, agricultores, ganaderos y vecinos. En febrero de 2025 se organizaron grupos de trabajo y una encuesta para conocer las necesidades del territorio. El diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, destacó entonces la importancia de "recoger las inquietudes, necesidades y aportaciones de todos ellos".

Entre las actuaciones prácticas destaca el ensayo realizado en Tiñosillos, donde Aqualia probó un sistema de ósmosis inversa para eliminar nitratos del agua. La experiencia se dio a conocer en octubre de 2025 durante una jornada técnica celebrada en las lagunas de El Oso, que permitió visitar la planta piloto.

El 18 de noviembre comenzará a las 9.30 horas. A las 9.50 se expondrán los resultados y el impacto del proyecto, mientras que a las 10.15 se analizarán las soluciones con mejor relación entre coste y eficacia para los núcleos rurales. La presentación de Sid Aquarural está prevista para las 11.45 horas y, a las 12.30, se abordará la posibilidad de extender los resultados a otros territorios. El broche final tendrá lugar a las 13.15 horas.