La Junta de Castilla y León destinará 4,8 millones de euros para ayudas al estudio universitario en el conjunto de la región. Una partida que busca complementar las becas estatales para así facilitar los estudios superiores a los castellanos y leoneses.

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Para poder solicitar estas becas, los universitarios tendrán que estar empadronados en Castilla y León, además de estar empadronados en cualquier de los centros públicos o privados de la región.

Por otro lado, las ayudas se dividen en dos modalidades, que además son compatibles entre sí, las vinculadas al rendimiento académico, donde se tendrá que estar matriculado en un número mínimo de créditos, o con respecto a la renta familiar, según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León.

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