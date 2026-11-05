La USAL impulsa la XXIV edición de su Concurso de Fotografía Digital "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana"

La Universidad de Salamanca, a través del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) impulsa la XXIV edición de su Concurso de Fotografía Digital "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana".

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Se trata de un certamen que cuenta con el respaldo de la Fundación Aliados por la Integración y que "pretende contribuir a la visibilización y normalización de la realidad de las personas con discapacidad a través de la fotografía".

La convocatoria está abierta a fotógrafos de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, siempre que sean mayores de edad. Los trabajos se podrán presentar hasta el 8 de noviembre.

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Las obras deben ser digitales e inéditas (no premiadas en otros certámenes) y se enviarán exclusivamente por vía telemática.

En total se repartirán 5.000 euros en premios, distribuidos en 2.500 euros para el primer clasificado, que recibirá además el Trofeo Fundación Aliados por la Integración y un diploma; 1.500 euros y un diploma para el segundo premio, y 1.000 euros y otro diploma para el tercero.

Los interesados deben realizar un registro previo en el formulario habilitado en la web oficial del instituto.