La Universidad de Salamanca recibirá 40.156 euros en subvenciones de la Junta de Castilla y León

Un total de 40.156 euros. Esta será la cantidad que recibirá la Universidad de Salamanca por parte de la Junta de Castilla y León para financiar los contratos correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

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Esta subvención, que se integra en un total de 200.000 euros repartidos entre las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León este jueves 5 de noviembre.

Además de los 40.156 euros destinados a la Universidad de Salamanca; la Universidad de Burgos recibirá 41.727 euros; la Universidad de León, 25.367 euros; y la Universidad de Valladolid recibirá 92.750 euros.

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Estas ayudas estatales, según apunta la Junta de Castilla y León, tienen como finalidad atraer talento investigador que haya desarrollado parte de su carrera profesional en universidades y centros de investigación extranjeros. Además, buscan favorecer su incorporación al sistema científico español.