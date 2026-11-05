La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) desarrollará del 7 al 13 de noviembre una programación multidisciplinar de divulgación científica que reunirá actividades organizadas por sus distintas facultades y grupos de investigación. La iniciativa pretende acercar el conocimiento universitario a la sociedad, fomentar el pensamiento crítico y mostrar la aplicación de la investigación en ámbitos como la salud, la educación, la comunicación, la tecnología y las ciencias sociales.

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El pistoletazo de salida será el sábado 7 con dos propuestas virtuales disponibles hasta el día 15: Lo que no ves cuando haces clic, sobre los aspectos económicos, jurídicos y relacionados con la privacidad de las plataformas digitales, y Mitos y verdades sobre la voz: ¿cuánto sabes realmente?, un cuestionario científico sobre el cuidado de la voz. También podrá visitarse la exposición Voces visuales de la diversidad, centrada en la inclusión y las barreras sociales.

Entre las actividades más destacadas del lunes 9 figuran el concurso educativo GLOBES21 Challenge Wall, que abordará competencias como la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación intercultural; una charla-coloquio sobre los beneficios de la actividad física en la recuperación de pacientes con cáncer; y el taller ¿Te contratarías? Psicología y empleabilidad. La jornada incluirá también una mesa redonda intergeneracional sobre las dificultades de acceso y adaptación a las nuevas tecnologías.

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El martes 10, la Universidad combinará patrimonio, investigación y salud con un recorrido histórico-educativo por Salamanca en clave de mujer, una exposición de investigaciones científicas de estudiantes de Periodismo y el taller El cerebro entre líneas, dedicado a los procesos cerebrales relacionados con la lectura. También se celebrará una conferencia sobre gratitud y bienestar.

La jornada del miércoles 11 estará marcada por la experimentación científica y la innovación. Destacan la exposición CAFYD con ciencia, sobre actividad física y salud; el taller de experimentos educativos de física, química y biología; y una conferencia virtual sobre el uso de exoesqueletos en neurorrehabilitación. La Facultad de Comunicación acercará sus disciplinas a escolares mediante actividades sobre inteligencia artificial, publicidad y desinformación. Además, se desarrollará el Mapatón Universitario, una iniciativa de cartografía colaborativa destinada a contribuir a la labor de organizaciones humanitarias.

El jueves 12, las propuestas se centrarán en la comunicación, la educación, la tecnología y los hábitos saludables. Se presentará un estudio sobre la investigación de la inmigración desde una perspectiva comunicacional y se celebrarán talleres de creatividad educativa, diseño de recursos docentes y evaluación nutricional. La Facultad de Informática organizará también la jornada de puertas abiertas Programa tu futuro, dirigida a estudiantes interesados en conocer sus titulaciones. Completan la jornada actividades sobre alimentación, ejercicio y descanso, así como un taller práctico de reanimación cardiopulmonar.

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El viernes 13 se pondrá el broche final con Laboratorio sonoro, un taller dirigido a escolares sobre radio, pódcast y experimentación con la voz. También se ofrecerán dos conferencias virtuales sobre economía del comportamiento y psicología del consumidor, que analizarán cómo las emociones, los sesgos y los estímulos digitales influyen en las decisiones cotidianas y de compra.