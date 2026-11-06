Acordados los servicios mínimos en las administraciones públicas y privada para la huelga general del 11 de noviembre

La Junta de Castilla y León ha acordado los servicios mínimos de cara a garantizar la prestación de servicios públicos el próximo miércoles, 11 de noviembre, huelga general convocada por varios sindicatos y que prevé paralizar una parte del sistema.

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De este modo, la JCYL “debe compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga con la protección del interés general, estableciendo unos servicios mínimos que incluyan aquellas prestaciones cuya interrupción o insuficiente funcionamiento pueda poner en riesgo la vida, la salud, la integridad o la seguridad de las personas”.

Así pues, se han fijado servicios mínimos en la Administración de la Comunidad y sus organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, empresas y fundaciones públicas, las universidades públicas, así como en los sectores del transporte y la enseñanza privada y sus servicios complementarios.

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