El Centro de Arte Contemporáneo DA2 de Salamanca incorpora una nueva propuesta a Visiones Contemporáneas, el ciclo dedicado a las últimas tendencias del cine y el vídeo en España, comisariado por Playtime Audiovisuales, a través de Enrique Piñuel Martín y Natalia Piñuel Martín. La protagonista de esta edición es Aura Satz, artista y cineasta nacida en Barcelona y afincada en Londres, cuya práctica multidisciplinar investiga las posibilidades expresivas del sonido y sus relaciones con la imagen, la tecnología y la cultura.

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La llegada de Satz al DA2 supone su primera exposición en Salamanca y permite acercarse a una trayectoria internacional reconocida por su capacidad para combinar experimentación audiovisual, investigación histórica y pensamiento feminista.

A través de colaboraciones y retratos de compositoras como Éliane Radigue, Laurie Spiegel, Beatriz Ferreyra y Sarah Davachi, la artista recupera genealogías creativas que tradicionalmente han ocupado un lugar secundario en los relatos oficiales de la historia musical. Su obra cuestiona los procesos de canonización cultural y las jerarquías de género, al tiempo que reivindica otras formas de producción y transmisión del conocimiento.

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La dimensión internacional de su trayectoria queda reflejada en su presencia en instituciones como Tate Modern, Tate Britain, Whitechapel Gallery, MoMA de Nueva York y la Bienal de Sídney, así como en festivales cinematográficos y audiovisuales de referencia como BFI Londres, Oberhausen, New York Film Festival y CPH DOX.

Cuatro aproximaciones a la experimentación sonora La selección presentada en Visiones Contemporáneas reúne cuatro trabajos que permiten comprender las principales líneas de investigación de Satz y su aproximación al sonido como materia artística, cultural y política.

En Little Doorways to Paths Not Yet Taken, la artista construye un retrato íntimo de Laurie Spiegel, compositora estadounidense y figura fundamental de la música electrónica, reconocida también por desarrollar Music Mouse, un programa pionero de composición algorítmica. La película recupera su aportación a la experimentación musical y a las posibilidades creativas de la tecnología.

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Por su parte, Making a Diagonal with Music. A short film about Beatriz Ferreyra se adentra en el universo de la compositora argentina, pionera de la música electroacústica. A través de sus reflexiones sobre la grabación, el montaje y la manipulación de sonidos cotidianos, la obra muestra una concepción de la creación musical basada en la exploración y transformación de la materia sonora.

La tercera pieza, A Pluriverse Siren, amplía el campo de investigación hacia los vínculos entre sonido, identidad y tradición cultural. Satz incorpora las reflexiones de Erin Matariki Carr, abogada, académica y activista, junto a la presencia del compositor maorí Horomona Horo y los instrumentos tradicionales Taonga Pūoro. La obra propone una reinterpretación de la figura de la sirena desde perspectivas culturales y sonoras alternativas.