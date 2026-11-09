Arranca la programación de la Semana de la Ciencia de la USAL

Desde las 18:00 horas de este lunes 9 de noviembre, el Centro Municipal Integrado Trujillo ha acogido una serie de charlas de carácter científico. ¿El motivo? El comienzo de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Salamanca .

En esta edición, la oferta alcanza un total de 95 sesiones programadas. Entre ellas, se encuentran las acogidas en la sección 'USAL de cerca', que acoge una serie de encuentros con investigadores e investigadoras en varios centros de numerosos barrios de la ciudad.

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Así, este lunes destaca el barrio de los Comuneros, donde se encuentra el Centro Municipal Integrado Trujillo, que acogerá charlas de varios profesionales como Celia Nieto Jiménez con '¿Podemos decirle a un medicamento adónde tiene que ir?'; Amaya Sara García con 'La música, ¿un arte o una ciencia?'; Óscar Prieto Domínguez con 'Emperatrices y poetisas en Bizancio'; Juan José Navarro con '¿Puede una máquina oír e imaginar?'; María Laura Delgado con 'Narrativas Matemáticas: el reto de entender'; o Letizia Seoane Zangrando con 'Las colecciones de cartas, las «biografías políticas» de la Antigüedad Tardía'.



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La primera investigadora en intervenir en esta sesión de charlas, a la que han asistido una treintena de personas, ha sido la científica Celia Nieto con ‘¿Podemos decirle a un medicamento adonde tiene que ir?’. Esta charla se ha basado en el camino que recorren los fármacos una vez llegan al interior del cuerpo del paciente.

Además, la programación, que se alarga hasta el 20 de noviembre, acoge también talleres para familias, entre los que se encuentran los siguientes celebrados este lunes: 'Ciencia con olfato: del tubo de ensayo a la maceta'; 'Un huerto de hongos en casa'; 'La magia del suelo'; 'Activando superpoderes: cuerpos diferentes, posibilidades infinitas'; y '¡Elabora tus medicamentos!'

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