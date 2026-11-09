Fallece el sacerdote Pedro Antonio Márquez Velasco, muy vinculado a la enseñanza en Salamanca

El sacerdote diocesano Pedro Antonio Márquez Velasco ha fallecido este lunes, 9 de noviembre, a los 90 años. Más de 60 años de su vida estuvieron dedicados a la diócesis de Salamanca, donde desarrolló una importante labor pastoral y educativa, con especial atención a la formación y el acompañamiento de los jóvenes.

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Natural de Cáceres, donde nació el 15 de diciembre de 1935, llegó a Salamanca con 19 años para comenzar sus estudios sacerdotales. Fue ordenado presbítero en 1960 y, desde entonces, desempeñó diferentes funciones en la diócesis, como coadjutor en Macotera y párroco de Miranda de Azán. También estuvo al frente de la iglesia de San Benito, un templo con el que mantuvo una estrecha relación.

Su vocación estuvo muy ligada a la enseñanza. Durante décadas ejerció como profesor de Historia en el Colegio Maristas Champagnat, donde también fue capellán, y como docente de Ética en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Salamanca.

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Con motivo de sus 50 años de sacerdocio, celebrados en 2010, recordó la ilusión con la que llegó a Salamanca para hacerse sacerdote y dedicar su vida a trabajar con los jóvenes, una tarea que marcó buena parte de su trayectoria.