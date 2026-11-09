Esta es la fecha para apuntarte a la cabalgata de Reyes de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha anunciado el plazo para que los interesados en participar en la cabalgata de Reyes de 2027. Así, el consistorio recogerá las inscripciones el próximo 13 de noviembre y se mantendrán abiertas hasta el día 27 a través de la web www.ciudaddecultura.org.

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Hay 100 plazas disponibles para acompañar a los Reyes Magos subidos en las carrozas que formarán parte de la comitiva. En esta categoría se podrán inscribir todos los niños/as que hayan nacido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 y que estén empadronados en la ciudad de Salamanca.

Si el número de solicitudes es superior a las plazas existentes, se celebrará un sorteo público el día 2 de diciembre a las 10:00 h en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. El listado de admitidos se publicará en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, www.ciudaddecultura.org.

El disfraz con el que acompañen a los Reyes Magos deberá ser de temática navideña y lo aportarán los propios niños/as.

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Las personas nacidas hasta el 31 de diciembre de 2014 también podrán acompañar a los Reyes Magos, en este caso como séquito de Sus Majestades a pie y hay setenta y cinco plazas disponibles. Las solicitudes las pueden presentar también, del 13 al 27 de noviembre, a través de la página web www.ciudaddecultura.org.