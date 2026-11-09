¿Cómo afectará la huelga a Salamanca? El Ayuntamiento garantiza los servicios esenciales

Salamanca afrontará este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general que podría alterar el funcionamiento habitual de algunos servicios municipales. El transporte urbano, la limpieza y la recogida de basuras contarán con efectivos reducidos, mientras que se garantizará la atención a las personas dependientes y el mantenimiento de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, los bomberos y la atención domiciliaria.
El Ayuntamiento ya ha establecido los servicios mínimos para asegurar que estas prestaciones sigan funcionando durante la jornada, aunque algunas actividades podrían verse afectadas por la convocatoria.
Uno de los servicios que puede notar especialmente los efectos de la huelga es el autobús urbano. Los servicios mínimos garantizan, al menos, un vehículo por cada línea y turno, con el personal de conducción necesario para mantener el servicio. En una jornada habitual funcionan 66 autobuses por la mañana y 64 por la tarde, por lo que la oferta durante la huelga podría ser inferior a la de un día normal. No obstante, desde el Ayuntamiento señalan que se está trabajando para que el servicio sea superior al mínimo establecido.