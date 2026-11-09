La serie de Netflix ‘Mindfulness para asesinos’ comienza a rodar en Salamanca con la Catedral y San Esteban como escenarios

Salamanca se convierte desde este lunes en escenario de la tercera temporada de ‘Mindfulness para asesinos’, la serie alemana de Netflix producida por Constantin Film. El rodaje incluye localizaciones tan reconocibles como la Catedral y el convento de San Esteban, además de varias escenas en el aeropuerto de Matacán.

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La grabación también llegará a distintos puntos de la provincia, concretamente a Candelario, La Alberca, Béjar y la Peña de Francia, elegidos por las productoras tras meses de búsqueda de localizaciones.

La llegada de la ficción ha sido posible gracias al trabajo de Salamanca Film Commission, que inició los contactos a principios de año durante la feria internacional Shooting Locations Marketplace de Valladolid, celebrada en 2025.

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La nueva temporada contará de nuevo con Tom Schilling como protagonista y mantendrá la combinación de comedia negra y suspense basada en las novelas de Karsten Dusse. La serie llega avalada por su éxito internacional: la segunda temporada, estrenada en 2024, entró en el Top 10 de Netflix en 66 países, alcanzó el número uno mundial de series de habla no inglesa y acumuló 44 millones de horas de visualización en menos de dos meses.