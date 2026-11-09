Desde este martes 10 de noviembre y hasta el próximo viernes, Salamanca acogerá el IX Festival Internacional ‘Salamanca, cuna del ajedrez moderno’ en el Centro Internacional del Español (CIE), organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca y Alumni que reúne a seis destacados jugadores de diferentes países en una nueva edición del Torneo Magistral que consolida la proyección internacional de la ciudad como referente histórico y contemporáneo de este deporte.

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El Torneo Magistral contará con una destacada participación internacional integrada por la británica Bodhana Sivanandan; la ucraniana Anastasiia Hnatyshyn; la alemana Elisabeth Pähtz; el español Francisco Vallejo Pons; el peruano José Eduardo Martínez Alcántara y el neerlandés Loek van Wely. El campeonato se disputará a doble vuelta, con diez rondas y una participación paritaria de tres mujeres y tres hombres, combinando juventud, experiencia y talento de primer nivel.

Segun informan desde el consistorio salmantino, una de las grandes protagonistas de esta edición será Bodhana Sivanandan, que con tan solo once años se ha convertido en la Gran Maestra femenina más joven de la historia. La joven británica alcanzó este hito en septiembre de 2026 durante la Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda (Uzbekistán). Su trayectoria resulta extraordinaria: comenzó a jugar durante la pandemia y, en apenas unos años, ha batido numerosos récords internacionales. En octubre volvió a hacer historia al convertirse en la jugadora más joven en cumplir los requisitos para obtener el título de Maestra Internacional, superando una marca que permanecía en manos de Judit Polgar desde hacía 38 años. Su presencia en Salamanca supone uno de los grandes atractivos deportivos y mediáticos del festival.

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Como novedad, el festival contará durante todas sus jornadas con una exposición de la artista multidisciplinar Nistal Mayorga, conocida como ‘La Pintora de los Ajedrecistas’. La muestra reunirá una selección de retratos de destacados jugadores que han visitado Salamanca a lo largo de las distintas ediciones del festival, convirtiéndose en un recorrido artístico por la historia reciente del ajedrez y por algunas de sus figuras más emblemáticas.

El programa se completará con diversas actividades abiertas al público, entre ellas un torneo relámpago que se celebrará el viernes 13 en el Centro Gallego de Salamanca, y un torneo infantil previsto para el sábado 14 en el Centro Internacional del Español. La jornada de clausura incluirá también dos conferencias: ‘Mis vivencias con Veselin Topalov’, a cargo de Joaquín Espejo, y ‘64 miradas’, impartida por la propia Nistal Mayorga, que permitirá profundizar en el vínculo entre el ajedrez y la creación artística.