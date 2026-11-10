La USAL lleva la primera escuela de español hasta Indonesia

La Universidad de Salamanca lleva la primera escuela de español hasta Indonesia.

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El pasado 3 de noviembre se formalizó oficialmente el contrato de franquicia de ELE USAL Indonesia en un acto que tenía lugar en la Sala de Prensa de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca, donde asistieron el director general de Cursos Internacionales y director de ELE USAL, Rubén Ramírez Gutiérrez; y el director de la nueva escuela en Indonesia, Norberto Rodríguez Sánchez.

Desde la USAL indica que ELE USAL Indonesia comenzó su actividad en septiembre abriendo sus aulas a nuevos estudiantes de español que quieren aprender nuestro idioma. Con la apertura del centro de Bali, ELE USAL alcanza las 15 escuelas distribuidas en ocho países.

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Desde su puesta en marcha, la escuela de español también ha organizado diferentes iniciativas para darse a conocer entre la población local, como su inauguración oficial o una carrera celebrada con motivo del Día de la Hispanidad.

"La llegada a Indonesia abre nuevas oportunidades para la difusión de la lengua española en el sudeste asiático y refuerza el compromiso de la Universidad de Salamanca con la promoción del español y el establecimiento de vínculos educativos y culturales en todo el mundo", según han declarado desde la USAL.