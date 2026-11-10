Evacúan el municipio de Piedralaves por riesgo de rebosamiento de la presa del Horcajo

Los vecinos del municipio de Piedralaves (Ávila) han sido evacuados por el riesgo de rebosamiento de la presa del Horcajo.

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Protección Civil Castilla y León ha enviado a los dispositivos móviles un ES-ALERT para informar a la población sobre esta evacuación por “el posible rebosamiento de la presa del Horcajo”, dadas las precipitaciones acumuladas durante estos dos días.

Evacuación De Los Vecinos De Piedralaves (1)

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Según la información proporcionada por Protección Civil, los vecinos deberán abandonar sus viviendas y negocios y acudir al pabellón municipal y al colegio San Juan de la Cruz.

Ante la situación, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado en Piedralaves una Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias de Protección Civil (UALE) con material de albergue y de inundaciones, además del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civial, así como agrupaciones de Protección Civil de Piedralaves y Sotillo de la Adrada