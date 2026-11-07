Intoxicadas siete personas, entre ellas dos menores, en Segovia

Cinco personas han resultado intoxicadas en la capital segoviana a primera hora de la tarde de este sábado, 7 de noviembre. Un incidente en el que se han visto implicados tres adultos y dos menores, según informaba el Servicio de Emergencias 1-1-2.

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El aviso se recibía poco antes de las 16:00 horas, momento en el que se registraba la llamada sin heridos en un principio. Al llegar las autoridades, solicitaron en el lugar asistencia sanitaria para tres adultos y dos menores que resultaron intoxicados por el humo, por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha enviado recursos a la zona.

En el lugar, se atendieron a dos varones de unos 25 y unos 40 años, una mujer de 45 y dos menores de 9 y 12 años, que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico y UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.

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