Intoxicadas siete personas, entre ellas dos menores, en Segovia

Cinco personas han resultado intoxicadas en la capital segoviana a primera hora de la tarde de este sábado, 7 de noviembre. Un incidente en el que se han visto implicados tres adultos y dos menores, según informaba el Servicio de Emergencias 1-1-2.
El aviso se recibía poco antes de las 16:00 horas, momento en el que se registraba la llamada sin heridos en un principio. Al llegar las autoridades, solicitaron en el lugar asistencia sanitaria para tres adultos y dos menores que resultaron intoxicados por el humo, por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha enviado recursos a la zona.
En el lugar, se atendieron a dos varones de unos 25 y unos 40 años, una mujer de 45 y dos menores de 9 y 12 años, que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico y UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.
Además, durante la tarde de este sábado también han resultado intoxicadas otras dos personas por monóxido de carbono en una vivienda de la localidad segoviana de Sepúlveda. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar minutos antes de las 16 horas, cuando se recibió una llamada alertando de que las dos mujeres se encontraban mareadas e indispuestas. En el lugar del incidente el personal sanitario atendió a dos mujeres de unos 30 y unos 65 años, que fueron trasladadas posteriormente en soporte vital básico y UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.