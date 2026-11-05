Castilla y León financia un proyecto para impulsar la detección precoz de la retinopatía diabética en hasta 17.000 pacientes

La Administración autonómica refuerza su colaboración con la Fundación Universidad de Valladolid, a través del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), para avanzar en la prevención y el diagnóstico precoz de una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus.

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La subvención tiene por objeto financiar los gastos derivados del desarrollo de un proyecto de investigación centrado en la detección de la retinopatía diabética, que contempla la primera lectura y el análisis de pruebas diagnósticas de hasta 17.000 pacientes en el marco del Programa de Cribado de Retinopatía Diabética de la Gerencia Regional de Salud.

Desde 2017, la Consejería de Sanidad mantiene una línea de colaboración con la Fundación Universidad de Valladolid, a través del IOBA, apoyando su actividad clínica e investigadora. Esta nueva actuación da continuidad a dicha cooperación institucional y pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre la Administración pública y las entidades universitarias especializadas para desarrollar proyectos de interés sanitario.

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Una subvención orientada a la prevención y a la mejora de la asistencia sanitaria La financiación permitirá abordar actuaciones dirigidas a mejorar la detección de la retinopatía diabética y proporcionar alternativas que favorezcan su diagnóstico en fases iniciales, antes de que se produzcan daños irreversibles en la visión.

La diabetes mellitus constituye un problema prioritario de salud pública en Castilla y León. Entre sus complicaciones, la retinopatía diabética representa una de las principales amenazas para la salud visual y una causa relevante de ceguera evitable en los países desarrollados.