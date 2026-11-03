Cae en Valladolid una red de estafas telemáticas que consiguió robar 240.000 euros en toda España

La Guardia Civil ha detenido a diez personas, nueve en Valladolid y una en Terrassa (Barcelona), por su presunta participación en una organización criminal dedicada a cometer estafas telemáticas. La red habría conseguido defraudar alrededor de 240.000 euros a víctimas de diferentes puntos de España.

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Según ha recogido Europa Press, la operación, denominada 'Marcopa/Withdraw', ha permitido desarticular una estructura que utilizaba cuentas bancarias de terceras personas para recibir, transferir y retirar el dinero obtenido ilegalmente, dificultando así el rastreo de los fondos.

Utilizaban cuentas bancarias de terceros La investigación ha permitido determinar que la organización captaba a personas para que facilitaran sus cuentas corrientes. Posteriormente, el dinero procedente de las estafas se trasladaba hasta Terrassa, donde se realizaban las retiradas en efectivo.

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Entre los métodos utilizados para engañar a las víctimas se encuentran la conocida estafa del 'hijo en apuros' y el 'phishing'.