Mañueco traslada su cariño a los afectados por el accidente de Urda en el Día de Todos los Santos

"Hoy mi pensamiento está también, de manera especial, con las familias víctimas del accidente de Urda". De esta manera, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido lanzar un mensaje a través de redes sociales en el Día de Todos los Santos.

Tal y como ha apuntado, este año recuerda de manera especial a los fallecidos durante el accidente ferroviario ocurrido en Toledo el pasado miércoles 28 de octubre.

En este Día de Todos los Santos recordamos a quienes ya no están, pero siguen formando parte de nuestras vidas. Un día para estar en familia, compartir recuerdos y sentir cerca a esas personas que echamos de menos. Hoy mi pensamiento está también, de manera especial, con las familias víctimas del accidente de Urda. Todo mi cariño para ellas. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 1, 2026

En cambio, también ha querido recordar "a quienes ya no están, pero siguen formando parte de nuestras vidas": "Un día para estar en familia, compartir recuerdos y sentir cerca a esas personas que echamos de menos. Todo mi cariño para ellas", ha concluido.