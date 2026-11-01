Grave lesión del portero del Ribert en el choque ante La Bañeza

Malas noticias para Chuchi, portero del Ribert. El encuentro entre el conjunto charro y La Bañeza, que se disputa en Las Pistas, se ha tenido que parar por una grave lesión del cancerbero del equipo local.

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A los doce minutos de juego, el meta salió valiente para cortar un ataque rival (que fue invalidado posteriormente por fuera de juego) y rápidamente sus gritos alertaron a todos los presentes.

Desde el inicio quedó claro que sufría una lesión grave y los jugadores de ambos conjuntos avisaban a los banquillos de la situación. Hasta Las Pistas acudió una ambulancia para trasladar al jugador, que tendrá que estar varios meses fuera de los terrenos de juego.