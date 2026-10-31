El Atlético Carbajosa sigue imparable en Tercera FEB

Cinco de cinco para el Atlético Carbajosa. El equipo de Sergio Irles domina el grupo AB de la Tercera FEB con pleno de triunfos. El último, en casa del CB Chantada por 52-78 con Sergio de la Fuente y Okeke al frente del ataque.

Publicidad Publicidad

Tras llegar al descanso con 34-34, el equipo charro endosó un parcial de 0-15 en los primeros minutos del tercer cuarto para allanar el encuentro y llegar hasta el 52-78 final.

En estos momentos se encuentra en juego el partido entre el Reino de León y Avenida.