Iker Muniain: “Nos viene un rival duro y más conociendo a su entrenador”

Iker Muniain comenzaba su rueda de prensa mandando un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas del accidente de Urda y posteriormente analizaba a la Gimnástica Segoviana, su rival del domingo.
Accidente en Urda. “Ha sido una semana muy triste para todos después de la gran catástrofe que hemos podido presenciar. A todos nos afecta. Aprovechar este espacio para mandar mucho ánimo a todos los afectados y a todos los familiares. Teníamos un partido para el miércoles de Copa del Rey y, como es lógico, no se pudo disputar en una decisión acertada de la RFEF. Nos ha trastocado para planificar la semana, pero nada fuera de lo normal. Hemos tenido más tiempo para entrenar y hemos estructurado la semana de otra forma”.
Enfermería. “Estamos contentos porque, excepto Juancho y Marc Prat, tenemos a todos los jugadores disponibles. Es una buena noticia. Estamos pendientes de la operación de Marc y con Juancho en la recta final de la lesión”.
Puntos fuertes de la Segoviana. “Nos viene un rival duro y más conociendo a su entrenador. Creo que son equipos que tratan de ser ordenados, sólidos y con mucha capacidad de competir. Me ha dado la sensación que hacen muchos kilómetros en muchos partidos. No utilizan mucho la elaboración, pero cuando lanzan a campo contrario son muy peligrosos y bastante goleador. Te empujan desde campo contrario y le hace equipo con cierto peligro”.
Horario de entrenamiento. “Particularmente, el día previo del partido me ha gustado entrenar por la tarde. Muchas veces nos hemos tenido que adaptar a entrenar por la mañana por la disponibilidad de los campos. Yo preferiblemente, lo hago por costumbre y porque me gusta, el día previo entrenar por la tarde”.