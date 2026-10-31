"No corras, camina": el 1-1-2 difunde consejos de seguridad para un Halloween de 'Truco o Trato' sin incidentes

Llegada la noche de este 31 de octubre, miles de niños y niñas se preparan para celebrar una tradición estadounidense que desde hace décadas se ha integrado en la sociedad española: la noche de 'Halloween'.

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Cabe destacar que el luto nacional oficial de tres días declarado a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Toledo el pasado miércoles 28 de octubre ha provocado la cancelación de las celebraciones institucionales previstas para esta jornada.

En cambio, tanto la capital como la provincia salmantina se prepara para recibir a los niños y las niñas que hayan decidido salir a las calles para celebrar el llamado '¿Truco o trato?', una tradición que consiste en llamar a las casas y los comercios en busca de golosinas y caramelos.

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A pesar de las ganas de disfrutar, cabe tener en cuenta una serie de recomendaciones difundidas por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

En primer lugar, desde el 1-1-2 recuerdan que las niñas y los niños deben estar acompañados en todo momento por un adulto. Además, recomiendan caminar por las aceras y, en caso de ser inexistente, hacerlo por el borde de la calzada de cara al tráfico.

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