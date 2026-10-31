CCOO exige el reconocimiento de profesión de riesgo para el personal penitenciario tras un incendio en la cárcel de Topas

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la severa falta de medios y de personal que sufren los centros penitenciarios tras el incendio registrado el pasado jueves en la prisión de Topas. Ante este grave suceso, la organización sindical ha vuelto a instar a las Administraciones Públicas a reconocer formalmente la labor penitenciaria como profesión de riesgo, alertando de que la seguridad de las instalaciones no puede seguir dependiendo únicamente de la buena voluntad y el esfuerzo de los trabajadores.

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Desde CCOO subrayan que las prisiones son entornos laborales de extrema complejidad y peligrosidad, donde las plantillas afrontan a diario agresiones, situaciones de violencia, emergencias sanitarias e incendios. Por ello, el sindicato reclama la aplicación de coeficientes reductores que permitan al personal acceder a la jubilación anticipada en condiciones acordes con el desgaste y la penosidad de su trabajo, además de exigirse mejoras equitativas para los empleados integrados en el Régimen de Clases Pasivas y la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales.

Asimismo, la central sindical considera prioritario reforzar la respuesta ante catástrofes mediante la actualización de los protocolos de emergencia y la dotación de medios materiales adecuados. Entre sus demandas destacan la entrega de equipos de protección individual con sistemas de respiración para ambientes con humo, dispositivos modernos de detección y extinción de incendios, y programas de formación continua. No obstante, CCOO insiste en que las mejoras materiales no serán efectivas sin un incremento real de las plantillas que garantice una cobertura suficiente y proteja a quienes velan por la seguridad en las cárceles.