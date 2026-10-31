Jóvenes salmantinos se reúnen en una jornada de convivencia del programa ‘Educación de Calle’

El Centro Municipal Integrado Trujillo ha acogido una nueva jornada de convivencia organizada por el programa de ‘Educación de Calle’ del Ayuntamiento de Salamanca . El encuentro ha reunido a cerca de cien niños, adolescentes y jóvenes procedentes de las ocho Zonas de Acción Social de la ciudad, ofreciendo un espacio de encuentro y participación compartida.

La iniciativa, desarrollada bajo el lema ‘El arte, la calle y la expresión’, ha tenido como finalidad estrechar lazos entre menores de distintos barrios, impulsar relaciones positivas y trabajar valores como el respeto, la cooperación y la creatividad. A lo largo del día, los asistentes han disfrutado de seis talleres y dinámicas participativas centradas en la pintura, la música, la expresión teatral y el juego, diseñadas para estimular su capacidad creadora en un entorno lúdico e integrador.