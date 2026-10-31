Una salida de vía en la SA-220 se cobra un motorista herido en Villanueva del Conde

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una salida de vía en la carretera SA-220, a su paso por el término municipal de Villanueva del Conde. El accidente ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias, incluido un helicóptero sanitario.

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El siniestro se ha producido a las 13:22 horas en el punto kilométrico 38 de esta vía, donde, por causas que no han trascendido, el conductor ha perdido el control de la motocicleta y se ha salido de la calzada.

Tras recibir el aviso, se ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario para atender al herido.

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