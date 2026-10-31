Una mujer resulta herida en un nuevo accidente en la rotonda del E.Lecrerc

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida en la mañana de este sábado en un accidente de tráfico registrado en Carbajosa de la Sagrada.

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El siniestro ha tenido lugar a las 10:47 horas en la rotonda de E.Leclerc, situada en la salida de la carretera CL-510.

El accidente ha consistido en una colisión por alcance entre dos turismos. Producto del impacto, la mujer refería dolor en el cuello, por lo que ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencias.

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