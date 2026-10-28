El Salamanca CF UDS – Celta de Copa, el viernes 13 de noviembre

La Real Federación Española de fútbol ha anunciado el nuevo horario del partido de Copa del Rey entre el Salamanca CF UDS y el Celta de Vigo. El ente federativo ha oficializado el duelo para el viernes 13 de noviembre, a las 21 horas, en el estadio Helmántico.

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Después de la terrible tragedia por el accidente ferroviario de primera hora de la mañana en Urda, la RFEF decidió suspender todos los encuentros de este miércoles y fijar una nueva fecha.

Por lo tanto, el equipo de Iker Muniain tendrá tiempo para prepararse para el envite copero, que cerrará la primera ronda de la competición.