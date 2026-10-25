(2-1) Polémica derrota del Salamanca CF UDS ante el Talavera

Si Muniain habló del arbitraje sufrido ante el Navalcarnero en la previa del choque ante el Talavera, a buen seguro también lo hará en el postpartido de El Prado. El Salamanca CF UDS perdió por 2-1 ante el Talavera en un duelo con polémica arbitral.

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El once titular de Muniain estuvo formado por Unai Ayala bajo palos; Rivas, Murua, Levrand y Cristeto en defensa; Eguaras, Urki y Alsua en la medular; y William, Óscar León y Vicandi en ataque.

El inicio de partido tuvo varios acercamientos charros con William y Urki muy activos en el ataque. Pero el Talavera también incomodó a Unai Ayala y mostró peligro a través del delantero Nané. Al descanso se llegó sin goles.

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Sin embargo, a los nueve minutos de la reanudación, el colegiado señaló penalti en una rigurosa acción entre Rivas y un atacante local. Y Nané, desde los once metros, fusiló a Unai Ayala para poner el 1-0.

Muniain movió ficha con la entrada de Ucin e Imanol en los laterales de Asier en ataque. Y solo cuatro minutos después, Eguaras ponía un córner cerrado y Levrand se imponía a todos para hacer el 1-1.

La entrada al campo de Sergio Benito hizo que el Talavera gozase de varias ocasiones de gol, pero el que marcó el 2-1 fue Benítez en el minuto 85.

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