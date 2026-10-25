(2-1) Polémica derrota del Salamanca CF UDS ante el Talavera

Si Muniain habló del arbitraje sufrido ante el Navalcarnero en la previa del choque ante el Talavera, a buen seguro también lo hará en el postpartido de El Prado. El Salamanca CF UDS perdió por 2-1 ante el Talavera en un duelo con polémica arbitral.
El once titular de Muniain estuvo formado por Unai Ayala bajo palos; Rivas, Murua, Levrand y Cristeto en defensa; Eguaras, Urki y Alsua en la medular; y William, Óscar León y Vicandi en ataque.
El inicio de partido tuvo varios acercamientos charros con William y Urki muy activos en el ataque. Pero el Talavera también incomodó a Unai Ayala y mostró peligro a través del delantero Nané. Al descanso se llegó sin goles.
Sin embargo, a los nueve minutos de la reanudación, el colegiado señaló penalti en una rigurosa acción entre Rivas y un atacante local. Y Nané, desde los once metros, fusiló a Unai Ayala para poner el 1-0.
Muniain movió ficha con la entrada de Ucin e Imanol en los laterales de Asier en ataque. Y solo cuatro minutos después, Eguaras ponía un córner cerrado y Levrand se imponía a todos para hacer el 1-1.
La entrada al campo de Sergio Benito hizo que el Talavera gozase de varias ocasiones de gol, pero el que marcó el 2-1 fue Benítez en el minuto 85.
Con todo en contra, el Salamanca CF UDS se fue a por el empate. Y lo consiguió por medio de Alsua en un disparo desde línea de fondo, pero el colegiado lo anuló entre las protestas del equipo charro. Polémica derrota del Salamanca CF UDS en El Prado.