Feijóo llena el CAEM de Salamanca y obliga a habilitar sitio para asistentes de pie

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca se ha quedado pequeño este domingo durante el acto de precampaña del Partido Popular con la presencia de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, para presentar las listas de la formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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La afluencia de asistentes ha desbordado la capacidad del recinto, hasta el punto de que ha sido necesario habilitar espacio para que parte del público pudiera seguir el encuentro de pie. La organización se ha encontrado con la dificultad de dar cabida a todas las personas que han acudido a la convocatoria.

"No pueden dejar a tanta gente fuera", han defendido ante la imposibilidad de acoger a todos los asistentes en el espacio inicialmente previsto.