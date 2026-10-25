Castilla y León aplaza al 12 de noviembre las pruebas libres de la ESO para mayores de 18 años

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha modificado la fecha de celebración de la segunda convocatoria de las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, dirigidas a personas mayores de 18 años.

Publicidad Publicidad

Las pruebas, que inicialmente estaban previstas para el miércoles 11 de noviembre de 2026, se traslaban finalmente al jueves 12 de noviembre. La decisión se ha tomado para evitar los inconvenientes derivados de la convocatoria de huelga general anunciada para la jornada del día 11.

La modificación se encuentra recogida en una resolución emitida por la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial. Esta medida tiene como finalidad facilitar tanto la organización como el desarrollo habitual de los exámenes, garantizando que no se produzcan incidencias que puedan perjudicar a las personas participantes.

Publicidad Publicidad