Dos hombres trasladados al hospital tras una agresión en la calle Bordadores

Dos varones, de unos 50 y 30 años, han sido trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras una agresión registrada durante la madrugada en la calle Bordadores.

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Los hechos han ocurrido a las 3:43 horas, a la altura del número 26. Según la información facilitada por el 112, al menos uno de los implicados presentaba una lesión en un ojo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca y del Cuerpo Nacional de Policía, además de los servicios sanitarios de Sacyl.

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