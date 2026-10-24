Tres detenidos por una oleada de robos en Salamanca: entre los asaltos, el de la calle Brocense

La Policía ha detenido a tres personas por su presunta implicación en varios robos cometidos en Salamanca. Entre los sucesos investigados se encuentra el registrado este viernes en la calle Brocense, en la capital salmantina, del que ya informó Salamanca24horas.

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Los arrestos se enmarcan en una investigación policial destinada a esclarecer varios hechos delictivos. La actuación ha permitido identificar a los presuntos responsables y avanzar en las pesquisas sobre su posible participación en distintos robos.

Tras su detención y puesta a disposición judicial, los tres arrestados han ingresado en el Centro Penitenciario de Topas, según la información facilitada.