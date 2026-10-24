(2-1) Daza sostiene a Unionistas y Pau Ferrer le catapulta a la victoria

Pasó de todo. Pero lo que queda es la victoria de Unionistas. Los charros vencen por 2-1 al Bilbao Athletic en un duelo en el que acabaron con diez en el campo por expulsión de Mikel Serrano, que además se marchó en camilla y en el club creen que puede tener rota la clavícula.

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El once de Unionistas tenía sorpresas. La más evidente, la de Mutilva como acompañante de Mikel Serrano en el centro del zaga. En ataque, tres jugadores movibles como Hugo, Willy y Álvaro Gómez; este último como ‘9’.

El encuentro comenzó con Daza muy acertado para evitar en dos ocasiones el 0-1 del Bilbao Athletic. Poco a poco, Unionistas comenzó a entrar en el partido. Una buena acción entre Willy y Gonzalo Pastor acabó con el balón en los pies de Hugo de Bustos y el salmantino, con todo a favor, disparó fuera ante Mikel Santos.

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Los de Javi Medina estuvieron compactos en campo propio durante la primera mitad y cortocircuitaron la calidad de Selton, Adri Pérez y Oyono. Y supo golear. Gonzalo Pastor se introduce en el área, cae derribado y el colegiado señala los once metros. No titubeó Álvaro Gómez desde los once metros para poner el 1-0.

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Y, en el descuento de la primera mitad, los charros pudieron meter el segundo. Álvaro Gómez se encuentra con la estirada de Mikel Santos y, en el rechace, Hugo de Bustos volvió a disparar fuera en posición inmejorable.

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