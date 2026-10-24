De Garcilaso a TikTok: una profesora salmantina revoluciona la forma de enseñar el Siglo de Oro

La profesora salmantina de Lengua Castellana y Literatura Rocío Martín Martín ha conseguido el primer premio en la modalidad B de la XIII edición del Concurso de Buenas Prácticas Educativas, organizado por la Asociación Mejora tu Escuela Pública (MEP), gracias a su proyecto ‘Moderniza el Siglo de Oro’.

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La iniciativa, desarrollada en los institutos Vaguada de la Palma y Lucía de Medrano de Salamanca, apuesta por una forma diferente de enseñar la literatura española de los siglos XVI y XVII, acercando a los autores clásicos al lenguaje y las herramientas digitales que utiliza el alumnado en su día a día.

A través de propuestas creativas, los estudiantes recrean videollamadas entre Garcilaso de la Vega y Juan Boscán, utilizan WhatsApp para trabajar el ‘Diálogo de la lengua’, de Juan de Valdés, y elaboran vídeos para TikTok sobre escritoras como Feliciana Enríquez de Guzmán. El proyecto también incluye revistas literarias, congresos de poesía mística y actividades dedicadas a figuras como Miguel de Cervantes, María de Zayas y Catalina de Erauso.

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Las escritoras del Siglo de Oro, también protagonistas Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de la perspectiva de género para recuperar el papel de las mujeres escritoras del Renacimiento y el Barroco, cuyas obras han tenido tradicionalmente una menor presencia en la enseñanza de la literatura.

La propuesta combina el trabajo en equipo, la creatividad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para que los alumnos participen activamente en su aprendizaje y encuentren nuevas formas de aproximarse a los textos clásicos.

«La educación no es solo transmitir conocimiento, que también, sino preparar personas que aún se están formando para un futuro incierto, en el que la literatura puede aportarles nuevas ideas», señaló Rocío Martín Martín durante su discurso de agradecimiento al recoger el reconocimiento.

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