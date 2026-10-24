Un jugador del Bilbao Athletic señala al árbitro que Álvaro Gómez le llamó “moro de mierda”

El colegiado del encuentro reflejó en el acta: "En el minuto 91 de partido se activó la primera fase del protocolo antirracismo al comunicarme el dorsal 28 del equipo visitante, que el jugador número 11 del equipo local se había dirigido a él en los siguientes términos: “moro de mierda”. Este hecho no fue presenciado por ninguno de los miembros del equipo arbitral. Una vez anunciado

por megafonía, se reanudó el juego".