Un incendio en una instalación agrícola en Huerta moviliza a los bomberos de madrugada

Una dotación de los Bomberos de la Diputación de Salamanca se ha movilizado en la madrugada de este sábado en Huerta, a las 2:47 horas, alertados por un incendio originado en unas instalaciones agrícolas.
Tal y como han referido fuentes oficiales, el fuego se habría desencadenado concretamente en un secadero de maíz por causas que por el momento se desconocen y que están siendo investigadas.
La actuación de los trabajadores ha resultado crucial, por lo que la intervención de los efectivos se ha prolongado apenas un par de horas.
El suceso no se ha cobrado heridos.