Un incendio en una instalación agrícola en Huerta moviliza a los bomberos de madrugada

Una dotación de los Bomberos de la Diputación de Salamanca se ha movilizado en la madrugada de este sábado en Huerta, a las 2:47 horas, alertados por un incendio originado en unas instalaciones agrícolas.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el fuego se habría desencadenado concretamente en un secadero de maíz por causas que por el momento se desconocen y que están siendo investigadas.

La actuación de los trabajadores ha resultado crucial, por lo que la intervención de los efectivos se ha prolongado apenas un par de horas.

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