Un reincidente ingresa en prisión tras robar en un bar y agredir a la trabajadora que intentó retenerlo en Salamanca

Un hombre ha sido detenido en Salamanca como presunto autor de un delito de robo con violencia tras sustraer dinero y diversos efectos de un establecimiento de restauración y agredir a una trabajadora que trató de impedir su huida. La mujer sufrió marcas y erosiones después de que el sospechoso la agarrara del brazo, la zarandeara y la empujara violentamente.

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Los hechos han ocurrido a media mañana de este viernes, cuando la Policía Nacional recibió varias llamadas de ciudadanos que alertaban de una fuerte discusión entre un hombre y una mujer en plena vía pública. La mujer estaba pidiendo ayuda, por lo que varias patrullas se desplazaron hasta el lugar.

A su llegada, los agentes encontraron a ambos discutiendo. La mujer explicó que trabajaba en un establecimiento cercano y que el varón había accedido a distintas dependencias del local, incluida una zona en la que se guardaban dinero y objetos de valor. Al percatarse de lo sucedido, intentó retenerlo para pedirle explicaciones, pero el hombre consiguió huir del establecimiento.

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La trabajadora salió tras él y logró alcanzarlo en la calle, donde le exigió que devolviera los efectos sustraídos. Fue entonces cuando, según su relato, el sospechoso la amenazó verbalmente y la agredió para apartarla, provocándole lesiones.

Durante la intervención, los policías localizaron entre las pertenencias del detenido una mochila con una cartera con documentación a nombre de la perjudicada, tarjetas, dinero y varios blísteres con monedas sueltas. Todos los efectos fueron intervenidos y posteriormente devueltos a su propietaria.

La Policía Nacional señala que el presunto autor había sido detenido esta misma semana en hasta tres ocasiones por hechos similares. Los investigadores mantienen abiertas las pesquisas para determinar si pudo participar en otros delitos.

Una vez concluidos los trámites en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, quien determinó su ingreso en prisión.