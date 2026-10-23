Mª del Valle Ares, nueva consejera de Educación de la Junta

María del Valle Ares será la nueva consejera de Educación de la Junta. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco la ha nombrado en sustitución a María Pardo, quien cesa en sus funciones para encabezar la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Valladolid.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Mª del Valle Ares cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito jurídico y de la Administración pública. A lo largo de su carrera ha sido consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León; vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León; jefa de gabinete del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León; vocal asesora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el Ministerio de la Presidencia; experta nacional en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, en Bruselas; letrada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Castilla y León; y letrada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.