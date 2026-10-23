Camilo García, historia del doblaje en España, nombrado Huésped Distinguido de Salamanca

Salamanca tiene un nuevo Huésped Distinguido, Camilo García Casar, actor de doblaje conocido por interpretar a cientos de personajes en miles de películas. Entre ellos se encuentran algunos como Anthony Hopkins, Gene Hackman o John Goodman, una larga lista que ha hecho que se convierta en historia viva del doblaje español, del cine y del día a día de muchos de nosotros.

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Hablar de Camilo García es hacerlo de una persona que nos ha acompañado en nuestras casas y en cada una de las salas repartidas por toda España, desde la voz de Saruman hasta la de Hannibal Lecter. Una persona que ha dado valor al doblaje en español desde que empezase en este mundo y que ha situado el mismo en el escalón más alto del podio.

Camilo García, nombrado Huésped Distinguido de Salamanca

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En el nombramiento como Huésped Distinguido ha estado presente Luis Sánchez, concejal de Educación, que ha destacado que “su aportación va más allá del doblaje, como director y todo el respeto por el doblaje”.

Además, ha expuesto otro punto muy importante, el de la labor de haber llevado a Salamanca por los rincones del mundo: “Durante muchos años has prestado tu voz a otros y has puesto tu talento al servicio de la historia. Hoy es Salamanca el que toma la palabra y el cariño para decirte que esta es tu casa”.

Camilo ha querido destacar los orígenes de su padre, en Cabrillas, y más tarde en Salamanca. Llevando por bandera los orígenes rurales y destacando que las raíces siempre permanecen en los lugares donde fuimos felices.

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Camilo García, nombrado Huésped Distinguido de Salamanca

Asimismo, también ha destacado que “estoy bastante entusiasmado por la idea, no esperaba que Salamanca me recibiera con este honor, un honor que tengo desde que me tuve que marchar desde pequeño”.

Por último, no ha duda en destacar la relevancia de una de las plazas más bonitas del mundo, la de Salamanca, donde a pesar de haber tenido que trabajar tanto tiempo, no siempre pudo viajar todas las veces que él mismo quisiera, por lo que “la veces que he podido, he disfrutado mucho de mi tierra”.