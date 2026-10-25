Salamanca registra 110 peleas en un año, un 6,8% más que en 2024

Las peleas siguen ganando terreno en Castilla y León. Salamanca cerró 2025 con 110 delitos de lesiones leves y riñas tumultuarias, un 6,8 por ciento más que el año anterior, cuando se contabilizaron 103. El incremento provincial se enmarca en una tendencia al alza en el conjunto de la Comunidad, que alcanzó el pasado año su máximo histórico al registrar 1.203 infracciones de este tipo, frente a las 621 de 2016.

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Los datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Ical, reflejan que estos delitos prácticamente se han duplicado en una década en Castilla y León. La evolución también continúa en 2026: durante los seis primeros meses del año se contabilizaron 640 infracciones en la Comunidad, un 19,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

En el conjunto autonómico, las lesiones leves y las riñas tumultuarias se situaron en 2025 como la cuarta infracción penal más frecuente, por detrás de las estafas informáticas, los hurtos y los robos con fuerza en domicilios y otras instalaciones.

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Salamanca, entre las provincias con más peleas La provincia salmantina registró un incremento más moderado que otros territorios de Castilla y León, aunque mantuvo la tendencia ascendente. Con 110 infracciones, se situó por detrás de Valladolid, con 249; León, con 228; y Burgos, con 210.

El aumento del 6,8 por ciento en Salamanca contrasta con los registrados en Ávila, donde estos delitos crecieron un 32,9 por ciento, hasta los 113; Zamora, con un 25,7 por ciento más y 88 casos; y Palencia, con una subida del 17,2 por ciento, hasta los 75.

También aumentaron en León, un 14,6 por ciento, y en Segovia, un 10,6 por ciento. Por el contrario, las cifras descendieron en Soria, un 12,3 por ciento, y Valladolid, un 2,4 por ciento.

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