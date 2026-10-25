Alberto Núñez Feijóo llega este domingo a Salamanca para presentar a los cabezas de lista del PP de toda España

Alberto Núñez Feijóo regresa este domingo, 25 de octubre, a Salamanca para presentar a los cabezas de lista del Partido Popular de toda España de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. El encuentro tendrá lugar a las 12:00 horas en el Centro de Artes Escénicas y de la Música (CAEM), situado en la avenida de las Artes, 45-55.

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El Partido Popular de Salamanca ha anunciado la visita del presidente nacional de la formación a través de una publicación en la red social X, en la que le ha dado la bienvenida y ha asegurado que será «presidente de todos los españoles a partir del 29N».

Feijóo estará acompañado durante el acto por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Salamanca y presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo; y el presidente de la Diputación, David Mingo. También está prevista la presencia de otros representantes políticos de ámbito local, autonómico y nacional.

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