Salamanca imparte un curso de voluntariado para combatir la soledad no deseada en los mayores

El Ayuntamiento de Salamanca , a través de la Agencia Municipal del Voluntariado, organizará el próximo 4 de noviembre un curso de formación enfocado en el acompañamiento a personas mayores que sufren soledad no deseada.

La actividad se impartirá en el CMI Victoria Adrados de 17:00 a 19:00 horas. Su objetivo es sensibilizar a los ciudadanos y ofrecerles recursos prácticos basados en la escucha, la compañía y la creación de vínculos afectivos para combatir el aislamiento y mejorar el bienestar emocional de este colectivo.