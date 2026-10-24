Los bomberos acuden a una finca de Mozárbez por el incendio de una vivienda

Un incendio en una vivienda situada en una finca de Mozárbez ha movilizado a los bomberos de la Diputación de Salamanca durante la noche de este sábado, 24 de octubre.

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El aviso se ha producido minutos antes de las 23:00 horas, momento en el que los efectivos del servicio provincial de extinción de incendios han sido movilizados para intervenir en el lugar.

Por el momento, se desconocen las causas que han originado el fuego, así como el alcance de los daños provocados por el incendio.

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