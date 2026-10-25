Un motorista trasladado al hospital tras colisionar con un turismo en la calle Bierzo

Un motorista de unos 25 años ha resultado herido este sábado noche tras sufrir una colisión con un turismo en la calle Bierzo.
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El aviso del accidente se ha recibido a las 21:15 horas, a la altura del número 19 de esta vía.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca y del Cuerpo Nacional de Policía, además de los servicios sanitarios de Sacyl.
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El personal sanitario atendió al motorista en el lugar del suceso y, posteriormente, lo trasladó al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.