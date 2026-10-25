Frente Amplio apura la elección de su candidata al Senado por Salamanca para cerrar la lista con el PSOE

Frente Amplio ha tenido que ajustar su propuesta para el Senado por Salamanca de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Finalmente, la coalición contará con Yolanda Sánchez en el segundo puesto de la candidatura conjunta con el PSOE, tal y como establece el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones y el sistema de listas cremallera.

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La decisión llega después de las dudas surgidas en la organización provincial ante la necesidad de encajar el acuerdo estatal con la lista de candidatos que había previsto inicialmente Frente Amplio en Salamanca. La propuesta original estaba encabezada por un hombre, lo que obligaba a buscar una alternativa para ocupar el puesto reservado a Frente Amplio en la candidatura al Senado.

Desde la formación habían solicitado a la dirección estatal una mayor flexibilidad para que las provincias pudieran mantener sus propuestas iniciales sin que el reparto de puestos estuviera condicionado por el género de los candidatos. Sin embargo, la necesidad de cerrar las candidaturas dentro del calendario electoral ha llevado a la coalición a optar por una mujer.

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La Coordinadora de Frente Amplio ha acordado designar a Yolanda Sánchez, trabajadora de Majorel, como candidata al Senado por la provincia. Sánchez formará parte de Senado de Progreso, la candidatura conjunta acordada entre el PSOE y las fuerzas de Frente Amplio para la Cámara Alta.

Por su parte, Miriam Ruiz será la candidata al Congreso de los Diputados. Profesora contratada doctora de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, concurrirá a las elecciones dentro de la coalición Frente Amplio, en la que participa Izquierda Unida.

El acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio contempla que los socialistas mantengan el primer y el tercer puesto de su lista al Senado, mientras que el segundo corresponde a la coalición de izquierdas. En Salamanca, la candidatura estará encabezada por el diputado socialista Carlos Fernández Chanca, mientras que Sergio Maqueda ocupará el tercer lugar.