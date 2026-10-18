El Salamanca CF UDS sale de la zona de playoff

La parte alta del grupo 5 de la Segunda RFEF está muy comprimida con siete equipos en solo dos puntos. La UB Conquense y el Atlético de Madrid C encabezan la tabla con 14 puntos y tienen uno más que el Valladolid Promesas, Numancia, UD San Sebastián de los Reyes y Salamanca CF UDS.
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El equipo de Muniain marcha en sexta posición y la diferencia de goles le deja fuera de los puestos de playoff por el ascenso a Primera RFEF.
La próxima jornada, el Salamanca CF UDS visitará El Prado para enfrentarse al Talavera. El choque tendrá lugar el domingo a las 17 horas.
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