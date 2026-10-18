Iker Muniain: “Penalti clarísimo, no hay más que decir”

Iker Muniain ponía el foco en el juego y se iba descontento por lo sucedido en el estadio Helmántico. Además, no dudaba en dejar claro que la acción del 1-1 del Navalcarnero era penalti.

Publicidad Publicidad

Valoración. “Una lástima. Se te escapa en ese penalti, pero no me voy del todo contento por el hecho de que se nos escape en el último suspiro. No ha sido nuestro mejor partido y nos ha costado leer ciertas situaciones de ese desarrollo”.

Sin excusas por la carga de calendario. “No ha influido nada el desgaste físico. Ellos jugaron una prórroga. Ha habido fases de partido que hemos sido dominadores, pero nos ha faltado saltar una línea para romper su presión. Hemos abusado mucho del corto, corto, sin sacar y nos robaban ahí”.

Publicidad Publicidad

El debut de Álvaro Jiménez. “Le hemos visto muy bien. Es un chico que ha tenido una lesión larga en pretemporada y venía entrenando un par de semanas a un nivel espectacular. Unai también llevaba mucha carga de partidos. Ha cumplido con todo lo que le pedimos. Tenemos dos porteros de mucho nivel y estamos bien cubiertos”.