Una colisión entre dos coches deja contusionada a una mujer en el segundo accidente de tráfico de la mañana de este domingo

Una colisión por alcance entre dos vehículos en la plaza del Rollo deja contusionada a una mujer de unos 30 años para la que se solicitó asistencia.

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La víctima se quejaba de dolores en la espalda y las cervicales cuando estaba siendo atendida por servicios sanitarios.

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León movilizó hasta el lugar a la policía y a una ambulancia.

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