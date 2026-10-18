Un motorista resulta herido en una pierna tras caerse en la avenida Reyes de España

Un motorista ha resultado herido en una pierna tras caerse en la mañana de este domingo en la avenida Reyes de España

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El varón de unos 30 años, según las informaciones aportadas por el Servicio de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León fue atendido por los sevricios médicos que se desplazaron al lugar después de las llamadas de alerta.

El accidente se ha producido pasadas las diez y media, justamente en la esquina entre esta avenida y la calle Santa Brígida.

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